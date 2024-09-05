استشهاد ثلاثة من قوات الأمن السورية جراء هجوم في درعا

العالم-سوريا

وقالت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك" "استشهاد ثلاثة عناصر من مرتبات فرع الأمن السياسي في محافظة درعا من جراء إطلاق النار عليهم من مجموعة إرهابية مسلحة بالقرب من جسر صيدا أثناء توجههم إلى عملهم في معبر نصيب الحدودي لتأدية واجبهم الوطني".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم نقل جثامين الشهداء إلى مشفى درعا الوطني".

وبالأمس نجا محافظ درعا لؤي خريطة وأمين فرع حزب البعث الحاكم من محاولة اغتيال حيث انفجرت عبوة ناسفة بموكبهم ما أدى إلى إصابة 6 من عناصر المرافقة.

يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم، بؤر إرهابية، تقوم بدعم أمريكي ومن الخارج بمحاولات زعزعة استقرار الأوضاع.