"إسرائيل تحاول قصفي".. القسام تبث فيديو الأسير الإسرائيلي الأمريكي القتيل هيرش غولدبرغ بولين

العالم-فلسطين

وقال بولين في التسجيل: "إسرائيل تحاول قصفي دون توقف، أطالب الرئيس بايدن وبلينكن بوقف الحرب ووقف هذا الجنون وإعادتي إلى بيتي".

ويوم الاثنين الماضي، صرح الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بأن "نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوة على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".

وأضاف: "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".

وأعلن جيش الاحتلال وجهاز أمن "الشاباك" يوم السبت الماضي، العثور على جثث 6 أسرى صهاينة من قطاع غزة وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبرغ بولين، وألكسندر لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

وتصاعدت الانتقادات الإسرائيلية ضد رئيس حكومة نتنياهو في أعقاب ذلك، وراحت تحمله مسؤولية مقتل المحتجزين الإسرائيليين الستة لدى حركة "حماس"، الذين عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وواجه نتنياهو غضبا متزايدا وضغوطا متزايدة من عائلات الرهائن، إذ شارك مئات الآلاف من المحتجين في احتجاجات ليلة الأحد.