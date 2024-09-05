نجل بايدن يقر بالتهم المتعلقة بقضية تهربه الضريبي

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وذكرت أن هذه الخطوة من شأنها أن تجنبه محاكمة قد تشكل إحراجا لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن. ومن المقرر النطق بالحكم في 16 ديسمبر. وذلك بعد أشهر فقط من إدانته بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري في قضية منفصلة.

وتتهم المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس هانتر بايدن بمخطط لمدة أربع سنوات لتجنب سداد 1.4 مليون دولار على الأقل من الضرائب رغم حصوله على ملايين الدولارات من كيانات تجارية أجنبية.

وجاء في لائحة الاتهام أن هانتر بايدن عاش حياة باذخة بينما كان ينتهك قانون الضرائب، حيث أنفق نقوده على أمور مثل راقصات التعري والفنادق الفاخرة، "باختصار، كل شيء باستثناء ضرائبه".

ودفع هانتر بايدن ببراءته من التهم المتعلقة بضرائبه من عام 2016 إلى عام 2019.