بعد 10 ايام من العدوان.. جيش الاحتلال ينسحب من جنين ومخيمها

العالم - فلسطين

وخلال العدوان، شنت قوات الاحتلال حملت اعتقالات واسعة، وحولت منازل مخيم جنين إلى ثكنات عسكرية ونقاط تفتيش، وأخضعت المواطنين إلى تحقيقات ميدانية، وفجرت عددا من المنازل، فضلا عن تجريف أكثر من 70٪ من شوارع المخيم، وتدمير مخيف للبنية التحتية طال شبكات الكهرباء والماء والاتصالات.

وبدأ جيش الاحتلال، عدوانه العسكري يوم الأربعاء الماضي 28 آب/ أغسطس 2024، تحت اسم "المخيمات الصيفية" على مدن طوباس وجنين وطولكرم ومخيماتها، وتصدت له سرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية بمعركة "رعب المخيمات".

واستشهد 21 مواطنا، بينهم أطفال ومسنين، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، في عدوان الاحتلالً على محافظة جنين، وهو العدوان الأشرس والأعنف منذ العام 2002، بحسب أهالي جنين.