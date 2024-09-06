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خارجية إيران تؤكد على استخدام كافة الامكانيات لتعزيز العلاقات مع صربيا

خارجية إيران تؤكد على استخدام كافة الامكانيات لتعزيز العلاقات مع صربيا
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" في اتصال هاتفي مع نظيره الصربي ماركو يوريتش، على استخدام كافة الآليات القائمة والضرورية لتطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

العالم - ايران

وهنأ وزير خارجية صربيا ماركو يوريتش، في اتصال هاتفي، عباس عراقجي على تعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن أمله في أن تتحسن العلاقات الودية بين البلدين أكثر من ذي قبل خلال الحكومة الجديدة.

وأعرب يوريتش عن اهتمامه بزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعا القطاعات الاقتصادية في بلادنا إلى المشاركة الفعالة في معرض إكسبو 2027 في بلغراد.

كما اعتبر وزير خارجية صربيا دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوحدة أراضي صربيا أمرا قيما ويستحق التقدير.

بدوره اعرب عراقجي عن شكره لنظيره الصربي، معتبرا الحفاظ على العلاقات الودية مع صربيا وتعزيزها وترسيخ الاستقرار في البلقان من بين توجهات السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة.

وشدد على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم لوحدة أراضي صربيا والمعارضة بشكل أساسي للتغيرات الحدودية والجيوسياسية في مختلف المناطق.

كما اتفق الطرفان، في هذا الاتصال الهاتفي، على مواصلة المشاورات بين البلدين على مختلف المستويات.

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