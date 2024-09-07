شاهد/القسام تبث أغنية من كلمات أبو عبيدة

العالم- فلسطين

ويظهر في الفيديو مقتطفات من خطاب سابق لأبو عبيدة قائلا، "نحن غزة، بسمائها وهوائها وبحرها ورمالها، والذي سنذكركم في كل مرة بأنها مقبرة للغزاة، ووحل لا قاع له للمحتلين عبر العصور".

وأظهر المقطع مشاهد من عمليات القسام في غزة خلال تصديها للعدوان، بالإضافة لمشاهد من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



كما تضمنت المقطع جزءا من أغنية لفريق كايروكي المصري، أطلقها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعنوان "تلك قضية"، دعما للقضية الفلسطينية والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم، وتم ترجمة الأغنية للغة الإنجليزية.



وركب الكثيرون مؤخرا الأغنية على مقاطع تظهر صمود سكان غزة بوجه العدوان.