شبكة MBN الاميركية تكشف عن اسباب إغلاق قناة الحرة

العالم-الاميركيتان

وأوضح الرئيس التنفيذي للشبكة جيفري غدمن في بيان تابعته BSR365 ، ان “خطوة إعادة الهيكلة تشمل تقليصاً في المقر العام للشبكة في مدينة سبرينغفيلد بولاية فيرجينيا الأمريكية، وتقليص عدد مكاتب الشبكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابل زيادة حضور المراسلين على الأرض”.

كما ستتضمن هذه الخطوات وفقاً لغدمن، دمج قناة “الحرة-عراق” في قناة “الحرة” لتصبح قناة واحدة بحلة جديدة مع التركيز على بناء علاقة حيوية مع جمهور الشباب في المنطقة.

من الجدير بالذكر ان شبكة MBN تتولى إدارة وتشغيل قناتي “الحرة” و “الحرة-عراق”، إضافة إلى موقع الحرة على الإنترنت، والمنصات الرقمية.