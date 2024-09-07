شاهد بالفيديو.. روسيا تشن هجوما عنيفا شرقي أوكرانيا

العالم - خاص العالم

الحرب في اوكرانيا تدور رحاها على وقع تقدم الجيش الروسي في العمق الاوكراني ما يرجح كفة موسكو في تحقيق مكاسب ميدانية على الارض مقابل تلك التي حققتها أوكرانيا في هجومها على منطقة كورسك مؤخرا.

الجيش الروسي يواصل توغله في عمق الاراضي الاوكرانية ليعن سيطرته على بلدة كالينوف في مقاطعة دونيتسك التي تقع على بعد خمسة وثلاثين كيلومترا من مدينة بوكروفسك و التي تعتبر مركزا لوجيستيا حيويا لكييف.

وفي السياق أعلن حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف مدفعي روسي على بلدة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا.

وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع اعلان سلاح الجو الاوركني صد هجوم روسي موسع بالمسيرات الانقضاضية.

واعلن سلاح الجو ان دفاعاته اسقطت ثمانية وخمسين مسيرة بعيدة المدى من اصل سبعة وستين على اوكرانيا وسط تقارير تتحدث عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف فجرا.

اما في الجانب الروسي اندلع حريق ضخم في منطقة فورونيج ، الواقعة جنوب غرب البلاد والمتاخمة لمنطقة لوغانسك الأوكرانية، نتيجة هجوم بمسيرة ما تسبب في انفجار مستودع ذخيرة دون تسجيل اصابات.

على صعيد اخر قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في ختام اجتماع مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا إن استخدام الأسلحة الأميركية لشن هجمات طويلة المدى في العمق الروسي لن يغير مسار الحرب لمصلحة كييف

وذلك ردا على مطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الغرب السماح لقوات بلاده باستخدام أسلحته بعيدة المدى لضرب روسيا.

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، "واشنطن وحلفاءها سيواصلون تقديم الدعم القوي لأوكرانيا في التصدي للغزو الروسي.لا اعتقد ان السماح لاوكرانيا بشن ضربات في عمق روسيا باستخدام أسلحة غربية سيغير قواعد اللعبة، لا يوجد سلاح محدد قادر على تغيير مسار الحرب لمصلحة كييف".

الى ذلك أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مائتين وخمسين مليون دولار.

وتشمل الحزمة صواريخ دفاع جوي، ومنظومات صاروخية، وذخائر مدفعية، وأسلحة مضادة للدبابات، ومركبات مشاة قتالية من طراز برادلي، ومدرعات.