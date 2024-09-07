القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة أمريكية (MQ_9) في مأرب

العالم-اليمن

وأكدت القوات المسلحة المينية في بيان أنها وفي إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديهِ والرد على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، فقد نجحت الدفاعات الجوية بعونِ اللهِ تعالى في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 وذلك أثناءَ قيامِها بأعمالٍ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ مأرب.

وأوضحت القوات المسلحة أن هذه الطائرةُ هي الثامنةُ من هذا النوعِ والتي تنجحُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ في إسقاطِها خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس إسنادًا لغزة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تأديةِ واجباتِها الجهاديةِ انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ودفاعاً عن اليمنِ العزيزِ ، مضيفة أنها بعونِ الله تعالى بصددِ تعزيزِ قدراتِها الدفاعيةِ للتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ والردِّ عليه باستهدافِ تحركاتِه العسكريةِ المعاديةِ في منطقةِ العملياتِ البحرية.