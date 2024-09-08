اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس خمايسة بعد اقتحام منزله في بلدة اليامون غرب جنين .

واندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في محيط دوار الأحمدين في جنين وسط إطلاق جيش الاحتلال قنابل دخانية في المكان.

كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غربي مدينة جنين.

وداهمت قوة من جيش الاحتلال بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرق مدينة الخليل، واعتقلت المواطن فؤاد محمد بدوي حلايقه قبل أن تستولي على مركبته.

وهاجم شبان بالحجارة والزجاجات الحارقة مركبات الاحتلال أثناء مرورها من بلدة سعير.

كما واعتقل جيش الاحتلال الشاب موسى ابو شرار من دورا ،واحتجز ثلاثة شبان من قرية الطبقة قرب دورا ،وأعتدى عليهم بالضرب المبرح قبل أن يفرج عنهم صباح اليوم.

واندلعت في وسط البلدة القديمة بنابلس فجر اليوم الاحد اشتباكات عنيفة بين مقاومين وجنود الاحتلال، فور وصول قوة للاحتلال محمولة وراجلة من جهة جبل الطور بالمدينة.

وأفاد شهود عيان لمراسلنا أن أعدادا من آليات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس قرابة الساعة الرابعة فجرا، من جهة جبل الطور واخترقت شوارع الجبل الجنوبي وصولا الى محيط البلدة القديمة، ومن ثم إلى داخلها، وتم رصد جنود مشاة في حارة القريون وشارع النصر وسط إطلاق نار كثيف.

وكان مقاومون قد أعلنوا منتصف الليلة الماضية استهداف النقطة العسكرية على قمة جبل جرزيم بالمدينة.

وفي طولكرم داهم جيش الاحتلال بلدات زيتا وعتيل ودير الغصون شمال المدينة وسير دوريات عسكرية في شوارعها.