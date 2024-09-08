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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمخيم جباليا

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال لمخيم جباليا
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين واصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، باستشهاد أربعة مواطنين من عائلة واحدة، إثر قصف الاحتلال لمنزل في منطقة العلمي بالمخيم، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,939 مواطن، وإصابة 94,616 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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