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الرئیس بزشکیان یزور العراق الاربعاء القادم

الرئیس بزشکیان یزور العراق الاربعاء القادم
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

 یزور الرئيس الإيراني "مسعود بزشکیان" یوم الاربعاء 11 سبتمبر العراق في أول زیارة خارجية له.

العالم - ایران

وسیعقد بزشکیان اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين ویوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية.

وسبق أن أعلن السفير الايراني في العراق "محمد كاظم آل صادق" في تصریح خاص لمراسل وکالةارنا: إن بزشکیان سيتوجه قريبا إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

وأضاف: خلال الزيارة المرتقبة لبزشکیان ، سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي كان من المقرر أن يوقعها رئيسا البلدين خلال زيارة رئيس الجمهوریة الشهید آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" إلی هذا البلد.

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