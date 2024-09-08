من هو منفذ عملية معبر الكرامة؟! + صور وفيديو

العالم - فلسطين

وقالت وسائل الإعلام العبري ان ماهر الجازي (39 عاما)، سائق شاحنة يحمل الجنسية الأردنية، من محافظة معان جنوبي البلاد هو منفذ عملية إطلاق النار عند معبر الكرامة.

وقال مراسلنا ان السائق الاردني استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد قيامه بعملية اطلاق النار من مسدس على مجموعة من المسؤولين وضباط الامن الاسرائيليين المتواجدين لتفتيش الشاحنات القادمة من الاردن.

ولفت الى انه في العادة تأتي الشاحنات المحملة بالبضائع من الاردن وتنقل من المعبر الاردني الحدودي الى منطقة تسمى منطقة نقل البضائع في معبر اللنبي الاسرائيلي (معبر الكرامة)، مضيفا انه يوجد بهذا المعبر منطقة كبيرة جدا لتفريغ الشاحنات الاردنية هناك لتاتي الشاحنات الفلسطينية وتقوم بنقل البضائع وهي عملية تمر باجراءات معقدة.

ردود اسرائيلية على عملية الكرامة

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية عن العملية بأنها نفذت من المسافة صفر، وعقبها نفذ الجيش الإسرائيلي تمشيط للمكان، وقد أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين، كما أغلق مداخل مدينة أريحا على إثرها مؤكدا على أن منفذ عملية إطلاق النار نزل من الشاحنة عند جسر اللنبي (الكرامة) وأطلق النار باتجاه عناصر تأمين المعبر.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، إن منفذ عملية إطلاق النار في معبر اللنبي (الكرامة في الجانب الفلسطيني) سائق شاحنة أردني.

فيما أشار موقع "واينت" العبري، إلى أن المنفذ وصل من الجانب الأردني.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن المصابين في الهجوم عند معبر اللنبي (التسمية الإسرائيلية) هم من موظفي المعبر، فيما أعلن عن مقتلهم لاحقا.

وانعكست عملية إطلاق النار البطولية عند معبر الكرامة، والتي أدت الى مقتل ثلاثة "إسرائيليين"، فرحة عارمة في أوساط الشعب الأردني الذي سارع قسم منه الى توزيع الحلويات احتفاء بالعملية "النوعية".

ردود فصائل فلسطينية مرحبة بعملية معبر الكرامة

الجهاد

أشادت حركة الجهاد بعملية إطلاق النار على معبر الكرامة.

وقالت الحركة في بيان: "نشيد بالعملية البطولية التي نفذها قبل ظهر اليوم أحد أبطال الأردن على معبر الكرامة بين الأردن وأراضينا المحتلة".

وأضافت: "إن هذا العمل البطولي هو أصدق تعبير عن نبض الشعب الأردني والشعوب العربية والمسلمة تجاه المجازر".

حماس

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالعملية البطولية، قائلة "إن العملية البطولية التي نفذها نشمي من نشامى الأردن هي رد طبيعي على المحرقة التي ينفذها العدو الصهيوني النازي بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة ومخططاته في التهجير وتهويد المسجد الأقصى" وأضاف "إن عملية معبر الكرامة هي تأكيد على رفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه، وأطماعه في فلسطين والأردن، ووقوفها بقوة مع شعبنا ومقاومته الباسلة دفاعاً عن القدس والأقصى.

وأضافت "إننا إذ نزف الشهيد البطل منفذ العملية؛ لندعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية على الانتفاض رفضا للعدوان وحرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، والهجمة المسعورة ضد شعبنا في الضفة الأبية".

إن غزة التي تدافع عن الأمة في وجه الصهاينة، وتخوض معركة قاسية شارفت على العام، تستنفر الأمة وكل أحرار العالم لتهب في وجه الاحتلال دعما لغزة والقدس والضفة ودفاعا عن كرامة أمتنا وأمنها القومي.

الشعبية

قالت الجبهة الشعبية:" نشيد بعملية إطلاق النار البطولية التي وقعت صباح اليوم قرب معبر الكرامة، وهي تأتي كرد مشروع على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وهذا الشاب الأردني المغوار يُعبّر عن ضمير كل شاب عربي، ويؤكد أن الإقدام على مثل هذه العمليات النوعية والشجاعة يأتي انتصاراً لفلسطين ولشهدائها".

تابعت:" تثبت هذه العملية فشل اتفاقات السلام المشؤومة في تطويع الشباب العربي، أو ضرب واجباتهم القومية تجاه قضية فلسطين، وندعو الشباب العربي إلى الاقتداء بالشاب الأردني البطل والانخراط في معركة الشرف والكرامة".

لجان المقاومة

وهنأت لجان المقاومة في فلسطين عملية معبر الكرامة النوعية واعتبرتها ردا واجبا على مجازر الاحتلال، و"تجسد الفشل الأمني والاستخباري للعدو، ورسالة للجمهور الإسرائيلي وقادتهم أن من يشعل النار يكتوي بها وأن الثأر المقدس يزداد في كل يوم، وتأكيد أن جبهات المواجهة لم تضعف وستفاجئ الاحتلال، ندعو جماهير شعبنا وأمتنا إلى إشعال نار الثورة في العدو ومن يدعمه".

أبو عبيدة

ودعا أبو عبيدة في مقطع الفيديو، الذي كانت القسام بثته بوقت سابق، الأردنيين إلى تصعيد العمل الشعبي والجماهيري والمقاومة، معتبرا أن أهل الأردن كابوس يخشى الاحتلال تحركه وهو يعمل على عزله وتحييده عن قضيته.

SV

نتنياهو خائفا: إنه يوم صعب

وفي أول تعليق لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بالإبادة الجماعية، على عملية إطلاق النار في معبر اللنبي، قائلا "أن هذا يوم صعب".

وإدعى نتنياهو خائفا "هذا يوم صعب ونحن محاطون بأيديولوجية قاتلة وحماس تهدف إلى زرع الفرقة في داخلنا وشن حرب نفسية على أهالي المختطفين وممارسة ضغوط داخلية ... نحن ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين وضمان أن غزة لا تعود تشكل تهديدا".