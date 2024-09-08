ممثل كردستان العراق في طهران: بزشكيان سيزور أربيل

العالم - إيران

وقال ناظم دباغ لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الأحد، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور العراق في 11 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

ولفت دباغ الى أن "وزارة الخارجية الإيرانية أبلغتنا أن مسعود بزشكيان سيزور أربيل أيضاً ضمن زيارته الى العراق".

تأتي زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى العراق، تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها له رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

بزشكيان، سيزور العراق قبل أن يتوجه الى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة الأربعين المليونية في كربلاء، ولتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.

يذكر أن السفير الايراني في العراق محمد كاظم آل صادق، صرح أن مذكرات تفاهم أمنية ستوقع خلال زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى بغداد قريباً.