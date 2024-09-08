بالصور.. تفاصيل مثيرة عن جريمة بشعة هزت الشارع التركي!

العالم - تركيا

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد: " عثرت العناصر الأمنية على جثة نارين التي فُقدت للأسف في قرية تافسانتيبي في منطقة باغلار في ديار بكر".

من جهته، قال وزير العدل يلماز تونج إن "التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة في ديار بكر منذ اللحظات الأولى للحادث يجري بطريقة متعددة الجوانب ودقيقة. وسيمثل المسؤولون عن وفاة نارين أمام القضاء".

وبحسب مواقع الإعلام التركية، اختفت الطفلة نارين غوران، البالغة من العمر 8 سنوات، يوم 21 أغسطس في قرية تافشانتبه بديار بكر.

وبعد التفتيش عنها لمدة 19 يوما، تم العثور عليها جثة هامدة داخل كيس في قاع نهر أفتوتماز بمنطقة ساريدالي، على بعد كيلومترين من مكان سكنها. وأفادت التحقيقات بأن الطفلة قتلت في مكان آخر، ثم تم نقل جثتها إلى المكان الذي عثروا عليها فيه.

وأوقف سليم غوران، عم نارين الأسبوع الماضي بعد "شبهات كبيرة" بارتكابه "جريمة قتل"، حيث أظهر فحص النتائج المأخوذة من سيارته وجود الحمض النووي لنارين.

ومازالت التحقيقات متواصلة في الجريمة البشعة، فيما تم نقل جثمان الطفلة المشوه إلى الطب الشرعي.

في السياق علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه الجريمة البشعة

وقال أردوغان في بيان له اليوم الأحد عبر صفحته في منصة "إكس": "أدعو الله أن يرحم ابنتنا نارين التي عثر على جثتها صباح اليوم في منطقة باغلار في ديار بكر".

وأضاف: "الأخبار الحزينة عن نارين، الذي قُتلت بوحشية، أصابتنا جميعا بجرح عميق، لا يوجد وصف لحزننا. منذ تلقينا البلاغ عن فقدان ابنتنا الحساسة، بذلت قواتنا الأمنية جهودا مكثفة للوصول إليها حية"

وتابع الرئيس التركي: "ونتيجة لعمليات البحث التي استمرت لمدة 19 يوما، للأسف، لم نتمكن من تلقي أي أخبار تفرح القلب. سوف نضمن محاسبة من قتلوا نارين أمام العدالة".