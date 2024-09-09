ذكريات مؤلمة لشابة أحرقتها نيران الاحتلال في جباليا

العالم _ مراسلون

وقال الحاج أبو إسماعيل، أحد سكان مخيم جباليا الذين تعرضوا لهجمات الاحتلال، لمراسل قناة العالم في قطاع غزة: "في البداية، أجبرنا الاحتلال على مغادرة منازلنا بحجة البحث عن مناطق آمنة. توجهنا إلى معسكر جباليا واحتمينا بإحدى المدارس التي تحولت إلى مراكز لجوء. لكنهم هاجمونا هناك، وقتل من قتل، ودمروا ما دمروا وشردنا."

وتابع الحاج أبو إسماعيل: "انتقلنا إلى مدرسة أخرى، ونفس السيناريو تكرر. كنت أحمل ابنتي من ذوي الاحتياجات الخاصة ذات الـ34 عامًا من مدرسة لأخرى في محاولة لحمايتها، لكن ما قدّره الله حدث"، مضيفا: "خبزنا الخبز وطعمنا البنت وما خلصنا وإلا القيامة قايمة."

هذا العدوان المستمر على قطاع غزة، الذي تجاوز الـ11 شهرًا، لا يزال يطرح تساؤلات حول إصرار الاحتلال على استهداف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة مثل حالة دعاء، التي أصبحت رمزًا لمعاناة الفلسطينيين وشاهدًا على جرائم الاحتلال المتواصلة.

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