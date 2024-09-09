شاهد.. شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على ريف حماة السورية

العالم - خاص العالم

صَعِدَ الكيان الاسرائيلي في المنطقة ووسع عدوانه ليطال هذه المرة مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف في ريف حماة وسط سوريا ما ادى الى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

العدوان الاسرائيلي الجوي استهدف وبحسب ما أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، محيط مدينة مصياف حيث تصدت الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ واسقطتها، مضيفة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية ومنشآت معامل الدفاع في محيط مصياف.

وقال التلفزيون الرسمي السوري إن حريقا كبيرا شب في منطقة حير عباس بريف حماة جراء العدوان .

من جهتها قالت وزارة الإعلام السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان استهدف نقاطا عدة في المنطقة الوسطى من البلاد، بينما قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الكيان الاسرائيلي شن نحو خمس عشرة غارة على المنطقة الوسطى.

من جانبها نقلت القناة الإسرائيلية الرسمية عن مصادر إن سلاح الجو شن الليلة الماضية وفجر اليوم خمس غارات على مواقع داخل سوريا، زاعمة أن المواقع المستهدفة بسوريا بينها مركز لتطوير أسلحة دمار شامل في مصياف بحماة، بحسب القناة.



شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على ريف حماة السورية

وسائل إعلام سورية: الاحتلال شن نحو 15 غارة على المنطقة الوسطى

التلفزيون السوري: حريق كبير في منطقة حير عباس جراء العدوان الإسرائيلي