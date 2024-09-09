وزير مالية كيان الاحتلال يكشف مهمته في الحياة!

العالم- فلسطين المحتلة

وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، عبر منصة إكس: "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض إسرائيل للخطر"، على حد تعبيره.

وأدعى ان "هذه ليست سياسية، إنها وطنية ووجودية".

وتابع: "لهذا السبب أخذت على عاتقي، بالإضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية المحتلة.

وبالإضافة إلى منصبه وزيرا للمالية، فإن سموتريتش وزير بوزارة الحرب مسؤول عن شؤون الاستيطان في الضفة الغربية.

وتقدر أعداد المستوطنين في الضفة بأكثر من نصف مليون، بالإضافة إلى أزيد من 230 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسّع جيش الاحتلال الصهيوني عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

ويعارض سموتريتش إقامة دولة فلسطينية ويدعم الاستيطان في الضفة الغربية ويؤيد ضم أراضي الضفة إلى كيان الاحتلال.