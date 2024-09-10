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فيما يطالب اسيرا محررا بتسليم نفسه ويعتقل آخر..

الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل وبلدة بيت كاحل أطراف رام الله

الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل وبلدة بيت كاحل أطراف رام الله
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وتمركزت فوق سطح منزل الأسير المحرر جميل عنكوش، الذي أفرج عنه قبل ثلاثة أشهر بعد قضائه 21 عاماً في سجون الاحتلال، كما اقتحمت بلدة بيت كاحل شمال غرب رام الله، واعتقلت الأسير المحرر حمزة عبد المهدي الزهور (29 عاما)، الذي أفرج عنه قبل اسبوعين من سجون الاحتلال.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أبلغوا عائلة عنكوش بضرورة تسليم جميل نفسه فوراً، مهددين بمواصلة اعتقال أفراد عائلته ليلة تلو الأخرى.

يأتي ذلك بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شقيق جميل، حسن صالح عنكوش، خلال حملة مداهمات في القرية. ووفقاً للمصادر، فقد هدد ضابط الاحتلال، المعروف باسم "كابتن المنطقة"، باعتقال جميع أفراد عائلة عنكوش إذا لم يستجب جميل للأوامر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في قرية دير أبو مشعل، يوم أمس الاثنين، الشاب محمد داود زهران (37 عاماً) والأسير المحرر حسن صالح عنكوش، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما بشكل دقيق.

الاقتحامات المتكررة والاعتقالات المستمرة في قرية دير أبو مشعل تأتي ضمن سياسة التضييق التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أهالي القرية، في ظل تصاعد الاعتداءات في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بيت كاحل واعتقلت الأسير المحرر حمزة عبد المهدي الزهور (29 عاما)، الذي أفرج عنه قبل اسبوعين من سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين في البلدة وفتشتها وحطمت بعضا من محتوياتها، عرف من أصحابها موسى علي العطاونة.

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