الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل وبلدة بيت كاحل أطراف رام الله

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أبلغوا عائلة عنكوش بضرورة تسليم جميل نفسه فوراً، مهددين بمواصلة اعتقال أفراد عائلته ليلة تلو الأخرى.

يأتي ذلك بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شقيق جميل، حسن صالح عنكوش، خلال حملة مداهمات في القرية. ووفقاً للمصادر، فقد هدد ضابط الاحتلال، المعروف باسم "كابتن المنطقة"، باعتقال جميع أفراد عائلة عنكوش إذا لم يستجب جميل للأوامر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في قرية دير أبو مشعل، يوم أمس الاثنين، الشاب محمد داود زهران (37 عاماً) والأسير المحرر حسن صالح عنكوش، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما بشكل دقيق.

الاقتحامات المتكررة والاعتقالات المستمرة في قرية دير أبو مشعل تأتي ضمن سياسة التضييق التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أهالي القرية، في ظل تصاعد الاعتداءات في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بيت كاحل واعتقلت الأسير المحرر حمزة عبد المهدي الزهور (29 عاما)، الذي أفرج عنه قبل اسبوعين من سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين في البلدة وفتشتها وحطمت بعضا من محتوياتها، عرف من أصحابها موسى علي العطاونة.