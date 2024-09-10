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وسائل إعلام عراقية:

العلاقات الثنائية وتطورات غزة على جدول أعمال زياره بزشكيان للعراق

العلاقات الثنائية وتطورات غزة على جدول أعمال زياره بزشكيان للعراق
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

إعتبرت وسائل إعلام عراقية أن زيارة رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى العراق تعكس رغبة الحكومة الإيرانية الجديدة بتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التفاهمات التي عقدت بين إيران والعراق، إضافة إلی التوقيع علی عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات الأمنية والاقتصادية.

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وأشارت وسائل الإعلام ذاتها إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين طهران وبغداد، إذ بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 10 مليارات دولار سنويا، ويطمح البلدان إلی زيادة هذا المستوی إلی 20 مليار دولار.

وتوقعت هذه المصادر أن "المواضيع الإقليمية والدولية سوف تكون علی طاولة المباحثات التي يجريها الرئيس بزشكيان مع الرئيس عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لاسيما المتعلقة باستمرار العدوان الصهيوني علی قطاع غزة والجهود الرامية لوقف إطلاق النار".

وفي هذا السياق صرح السفير الإيراني لدی بغداد محمد كاظم آل صادق، أن "زيارة الرئيس بزشكيان للعراق تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية" .

ورأی آل صادق أن "العراق يستطيع أن يلعب دورا مهما في ترطيب العلاقات الإيرانية – العربية؛ مثل العلاقة مع مصر والأردن، كما ساهم بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران العام الماضي".

إلى ذلك قال مندوب حكومة إقليم كردستان لدی طهران، ناظم الدباغ في حديث لصحيفة الصباح أن: حكومة الإقليم وجّهت دعوة للرئيس الإيراني لزيارة أربيل، وإن وزارة الخارجية الإيرانية وعدت بذلك، لكنها قالت إن الأمر يتعلق بمنهاج الزيارة لبغداد.

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