شاهد بالفيديو.. البارالمبي الإيراني صادق بيت سياح على أكتاف مستقبليه

العالم – إيران

وتمكن صادق بيت سياح، البطل الإيراني البارالمبي في مجال رمي الرمح، حيازة الميدالية الذهبية بعد تسجيله رقما قياسيا في أولمبياد باريس لذوي الاحتياجات الخاصة في رمي الرمح برميه مسافة 47.64 مترا.

لكن اللجنة المنظمة لألعاب الساحة والميدان في باراليمبيك باريس 2024 أعطته بطاقتين صفراوين الأولى بسبب ما اعتبرته تصرفاً غيررياضياً حين فرحه بتحطيم الرقم القياسي، والثانية بعد أن رفع علماً كتب عليه "يا أم البنين" ما اعتبرته اللجنة تصرفا سياسيا، وبذلك حرمته من الميدالية الذهبية.

وبسبب احتفاءه بأهل بيت النبوة والرسالة عليهم السلام واجه صادق بيت سياح تعاطفاً كبيرا من المواطنين الإيرانيين، حيث كان ذلك مشهوداً لدى استقباله في مطار الإمام الخميني حين عودة الفريق إلى إيران.

وأعد المستقبلون علماً كبيراً يحمل عبارة "يا أم البنين" حيث قام بيت سياح بتقبيله ليرفع بعدها على الأكتاف وسط هتافات الإشادة.

وفي تصريح أعلامي في المكان قال صادق بيت سياح: "كل حياتي وروحي هي للسيدة أم البنين (ع).. ميداليتي الذهبية تعود لكل الشعب الإيراني."

وتمكنت القافلة الإيرانية الوطنية البارالمبية إلى أولمبياد باريس 2024 لذوي الاحتياجات الخاصة من تحقيق 25 ميدالية ملونة، ضمت 8 ميداليات ذهبية و10 ميداليات فضية و 7 ميداليات برونزية، متخطية نتاجها في الباراليمبيك السابق.

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