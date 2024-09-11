أول زيارة لرئيس إيراني إلى كردستان العراق منذ انتصار الثورة الاسلامية

العالم _ العراق

افاد مدير مکتب قناة العالم في بغداد ان الرئيس الإيراني اختار العراق كأول وجهة يزورها لأن طبيعة العلاقات بين البلدين خاصة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وصف العلاقات بين طهران وبغداد بأنها أكثر من علاقة جوار، وبناء على ذلك يوجد اهتمام كبير لهذه الزيارة حيث أن الاستعدادات تجري على قدم وساق منذ عدة إيام لاستقبال الرئيس الإيراني بشكل حافل.

ولفت إلى أن جدول أعمال هذه الزيارة يستغرق 3 أيام، وبعد زيارة موقع استشهاد قادة النصر، ستجري مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الايراني في القصر الرئاسي من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال أن الرئيس الإيراني سيبحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية مع كبار المسؤولين العراقيين، على غرار الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان العراقيين، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، ومن ثم سيتم التوقيع على 15 مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين.

واوضح أن الرئيس الإيراني، سيغادر بغداد غداً نحو كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والبصرة، ومن هناك سيتوجه إلى كردستان العراق.

وأكد مدير مکتب قناة العالم في بغداد أن زيارة الرئيس الإيراني إلى كردستان العراق ذات أهمية كبرى، وذلك لأن الرئيس بزشكيان هو أول رئيس إيراني يزور كردستان بعد انتصار الثورة الاسلامية، واصفاً هذه الزيارة بالمحطة المهمة على صعيد البلدين.

وقال ان هذه الزيارة تأتي وسط متغيرات مهمة في سياق العلاقات بين البلدين، من بينها الاتفاق الأمني بين إيران والعراق، مشيراً إلى إعلان العراق إنجاز جزء كبير من هذا الاتفاق، حيث أن مستشار الأمن القومي العراقي أكد يوم أمس إخلاء 77 معسكرا للجماعات المسلحة في كردستان العراق المعادية لإيران ونقلهم إلى السليمانية.

وأشار إلى أن وفدا كبيرا سيرافق الرئيس الإيراني في هذه الزيارة، من بينهم وزير الخارجية ووزراء عديدين، وهذا يؤكد وجود ملفات مهمة سيتم مناقشتها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..