اللواء سلامي: لن نتهاون في تأمين الحدود

العالم - ايران

واكد القائد العام لقوات الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، خلال مراسم افتتاح القاعدة الجوية الخامسة للحرس الثوري في أروميه، أهمية أن تعكس الاستراتيجيات العسكرية نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة أن تمتلك كل دولة القوة الكافية لتولي زمام المبادرة.

وأشار سلامي إلى أن تأمين الحدود يعد أمرًا حيويًا، حيث لا يمكن تحقيق التقدم والازدهار للمجتمع الإسلامي دون وجود أمن فعال. ولفت إلى الحاجة الملحة للتطور الكمي والنوعي في جميع المجالات لضمان مستقبل أفضل.

وأكد اللواء سلامي أن الأمن والرفاه والتقدم للقوى الشريرة يعادل تدمير وقتل الآخرين، وهذا المعادلة تتجلى بشكل واضح في غزة.

وأضاف أن القوات الأرضية لجبهة الحق تتكون من القادة والمقاتلين الذين يضفون معنى على الجبال، وأن الجنود هم زينة الحكام ودرع الشعب. وشدد على ضرورة أن تكون الحدود آمنة، لأنه بدون الأمن لن يتحقق التقدم والازدهار للمجتمع الإسلامي، وعلينا الالتزام بالتطوير الكمي والنوعي في جميع المجالات.