هذا ما اقترحته إيران خلال اجتماع بريكس الاخير

العالم - ايران

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال اجتماع مجموعة بريكس، اقتراحي المحدد هو تأسيس هيكل أمني خاص ببريكس تحت مسمى "لجنة الأمن لبريكس"، وتغيير آليات التعاون المشترك في مجالات السلام والأمن الدولي لمواجهة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب، والتطرف، والمخدرات، واستغلال التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى انعدام الأمن البحري، وتهريب البشر، والأنشطة البيولوجية غير المشروعة، والتهديدات في الفضاء السيبراني، وكذلك آليات إنسانية مشتركة لإنشاء فرص تعاون بين الدول.

وأضاف، يمكن لأعضاء بريكس، بالتوازي مع التعاون الاقتصادي، أن يكونوا مؤسسين لنظام أمني جديد على المستوى العالمي، مما يساعد على معالجة نقاط الضعف في النظام الأمني الحالي.