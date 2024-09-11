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زيارة بزشكيان للعراق:

بغداد وطهران تبحثان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني

بغداد وطهران تبحثان سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، مع الرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

العالم - العراق

وذكر بيان للقضاء العراقي أنه "استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اليوم الأربعاء الموافق 11 /9 /2024 رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية مسعود بزشكيان والوفد المرافق له".

وبحث اللقاء، "سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".

وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في أول زيارة خارجية له الى العراق والتقى مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حيث وقعا على 14 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات، كما استقبله نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في قصر بغداد.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الرئيس بزشكيان الى العراق ثلاثة أيام تتضمن زيارة البصرة والنجف وكربلاء وأربيل والسليمانية.

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