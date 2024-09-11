مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين العراق وإيران اليوم

العالم - العراق

وصدر عن رئاسة مجلس الوزراء العراقي عقب الاجتماع بيان رسمي جاء فيه: الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين الجارين، وبما يحقق المصالح والمنفعة المتبادلة، وكذلك متابعة أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق وإيران التي ستعقد اجتماعها القادم في بغداد.

كما بحث الجانبان خلال الاجتماع التعاون الأمني والاتفاق الأمني المشترك، وكذلك مناقشة التعاون البنّاء في مجال الصناعات التكريرية والطاقة، والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وادناه مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية:

1- مذكرة تفاهم مشترك في مجال التعاون التدريبي.

2- مذكرة تفاهم مشترك في مجال الشباب والرياضة العراقية – الإيرانية.

3- مذكرة تفاهم مشترك في مجال التبادل الثقافي والفني والآثاري العراقي – الإيراني.

4- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال التربية.

5- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون الإعلامي العراقي – الإيراني.

6- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الاتصالات.

7- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال تفويج المجاميع السياحية الدينية.

8- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال المناطق الحرة العراقية – الإيرانية.

9- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الزراعة والموارد الطبيعية العراقية – الإيرانية.

10- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال البريد.

11- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الحماية الاجتماعية.

12- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال التدريب المهني والفني.

13-مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال تطوير القوى العاملة الماهرة العراقية – الإيرانية.

14- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال نشاط الغُرف التجارية العراقية – الإيرانية.