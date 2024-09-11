العالم – نقطة تواصل

وسلط البرنامج الضوء على لحظات تخطف الأنفاس، مسدس صغير وثلاث رصاصات تخرق استنفارا أمنيا تهشم منظومة إستخباراتية تحوّل مواطنا عاديا في توقيت حرج ومكان لا يخطر على بال أحد إلى حديث المنصات الرقمية العالمية.

كان ماهرا برصاصاته الثلاث، اتقن ببراعة قتل صهاينة ثلاثة وكان جازيا فجازى كيانا مجرما أشد عقاب وأعاد الكرامة لمعبر أريد له ان يكون شريان حياة لعدو غاصب مجرم من مسافة الصفر.

الشاب الاردني ماهر الجازي منفذ عملية الكرامة محى آثار الأقدام الهمجية لصهاينة ثلاثة أدخل قادتهم أخماسا بأسداس وجعل يوم زعيمهم صعبا ترتعش يداه من هول المصاب، ولان لكل من اسمه نصيب، أطلق رواد العالم الافتراضي على هذه العملية الفدائية اسم"عملية الكرامة التي تحولت الى ترند تفاعلي للنشطاء في مواقع التواصل.

وتداول النشطاء البوستات ومقاطع الفيديو ذات الصلة، وعلقوا أيضا على عدد من الهاشتاغات كان أبرزها"هاشتاغ عملية الكرامة" و"الأردن يكسر الإحتلال" ، و"هاشتاغ ماهر الجازي".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...