الرئيس بزشكيان يصل إلى أربيل

العالم - ايران



واستقبل رئيس كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الرئيس بزشكيان في مطار أربيل الدولي.



هذا واشارت قناة "رووداو" أن أول اجتماع للرئيس بزشكيان في أربيل سيعقد في رئاسة منطقة كردستان بمشاركة رئاسة حكومة الإقليم.



وسيعقد الرئيس بزشكيان اجتماعاً مع الرئيس مسعود بارزاني، ثم سيجتمع مع الأطراف السياسية بحضور رئيس منطقة كردستان العراق.



وعقب زيارته لأربيل، سيتوجه بزشكيان إلى مدينة السليمانية حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ويضع اكليلاً من الورد على ضريح الرئيس الراحل جلال طالباني.