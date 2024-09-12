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الرئيس بزشكيان يصل إلى أربيل

الخميس ١٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان إلى أربيل صباح اليوم الخميس ضمن زيارته لمنطقة كردستان العراق التي تشمل مدينة السليمانية أيضاً.

العالم - ايران

واستقبل رئيس كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الرئيس بزشكيان في مطار أربيل الدولي.

هذا واشارت قناة "رووداو" أن أول اجتماع للرئيس بزشكيان في أربيل سيعقد في رئاسة منطقة كردستان بمشاركة رئاسة حكومة الإقليم.

وسيعقد الرئيس بزشكيان اجتماعاً مع الرئيس مسعود بارزاني، ثم سيجتمع مع الأطراف السياسية بحضور رئيس منطقة كردستان العراق.

وعقب زيارته لأربيل، سيتوجه بزشكيان إلى مدينة السليمانية حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ويضع اكليلاً من الورد على ضريح الرئيس الراحل جلال طالباني.

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