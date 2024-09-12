حماس تؤكد استعدادها للتهدئة وترفض أي شروط جديدة

العالم _ فلسطين

جهود حثيثة تبذل لتحريك المياه الراكدة في مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.. ففي لقاء الدوحة الذي جمع وفد حماس المفاوض مع مسؤولين بقطر و ومصر، أكدت الحركة استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار المستند لإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو / أيار الماضي.

وفي بيان لها، قالت الحركة إن رئيس وفدها المفاوض خليل الحية الذي القتى وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، أعلن رفض حماس وضع أي مطالب او شروط جديدة، كما جدد رفض أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان، مؤكدا أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي.

من جهتها، كشفت مصادر مطلعة إن المصريين والقطريين أخبروا الأميركيين أنه بالإمكان التفاوض مع حركة حماس بشأن ما يزعم الكيان الاسرائيلي أنها شروط جديدة وضعتها الحركة، خاصة في ما يتعلق بمسألة تبادل الأسرى وتليين موقفها منه، لكنهما طالبا من الأميركيين أيضا تليين موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول مسألة محور فيلادلفيا بشكل خاص.

وحذر المصريون، نظراءهم الأميركيين، من أن عودة الحديث عن مقترح تفاوضي، بلا سقف زمني، ستكون دافعاً إلى التصعيد في المنطقة.

هذا ويبدو أن الولايات المتحدة لم تكتفي باجتماع الدوحة، حيث أفادت مصادر دبلوماسية غربية أن الأميركيين بصدد استصدار قرار من مجلس الأمن يقوم على أساس مبادرة سابقة على الشروط التي أضافها نتنياهو إلى مسوّدة الاتفاق، يدعو إلى الزام الطرفين بتنفيذ قرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك دون الأخذ في الاعتبار موقف حماس.

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