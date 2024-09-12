تصعيد تركي ضد کیان الاحتلال بعد مقتل عائشة نور

العالم-تركيا

وقال تونتش في تصريحات صحفية بالعاصمة التركية أنقرة، إن المدعي العام في أنقرة بدأ تحقيقا استنادا على سلطته الناشئة عن القانون المحلي، حول مقتل الناشطة عائشة نور أزغي إيغي برصاص جنود صهاينة في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: "استشهدت شقيقتنا عائشة نور برصاصة في الرأس، وهناك مشاهد لما حدث، كل شيء موجود، لدينا الأدلة (…) سنحافظ على حقوقها حتى النهاية في القانون المحلي والنظام الدولي أيضا"، بحسب وكالة الأناضول.



وأوضح الوزير التركي أنهم يعملون على إعداد تقرير حول مقتل عائشة نور من أجل تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومحكمتي العدل والجنائية الدوليتين.

والجمعة، استهدف قناص صهيوني عائشة نور في الرأس مباشرة خلال مشاركتها في مسيرة بيتا الأسبوعية المناهضة للاستيطان، جنوبي مدينة نابلس، ما أدى إلى وفاتها.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قتل عائشة نور من خلال التقدم بدعوى في محكمة العدل الدولية.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أنه من المتوقع وصول جثمان عائشة نور إلى تركيا غدا الجمعة بعد اكتمال الإجراءات المتعلقة بذلك من قبل السفارة التركية لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية التركية في بيانها: "ندين مجددا جريمة على يد حكومة نتنياهو التي تمارس الإبادة الجماعية وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم مرورها دون عقاب".



وأفادت وكالة الأناضول، بأن نقل جثمان عائشة نور إلى تركيا سيبدأ من "تل أبيب" باتجاه العاصمة الأذربيجانية باكو مساء اليوم الخميس، ومن ثم سيتم نقله إلى إسطنبول.



ومن المتوقع أن تتم إجراءات دفن الناشطة في مسقط رأسها بمنطقة ديديم بولاية آيدن غرب تركيا، وفقا لما نقلته الوكالة ذاتها عن مصادر دبلوماسية تركية.