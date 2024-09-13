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"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم دامي في وسط أفغانستان

الجمعة ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هجوم استهدف الخميس مدنيين في وسط أفغانستان، فيما أفادت حكومة طالبان بمقتل مدنيين برصاص مسلحين من دون تقديم حصيلة للضحايا.

العالم - أفغانستان

وادعى التنظيم الارهابي في بيان على قناته بتطبيق تليغرام، إن "مقاتليه قتلوا 15 شيعيا وأصابوا 6 آخرين في هجوم بوسط أفغانستان".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في ولاية دايكندي أن الهجوم خلف "14 قتيلا و4 جرحى".

بدوره، أفاد موقع "طلوع نيوز" الإخباري المحلي نقلا عن مصادر أن حصيلة القتلى بلغت 14 شخصا.

وأضاف الموقع أن الضحايا كانوا مجتمعين للترحيب بزوار عائدين من مدينة كربلاء المقدسة في وسط العراق.

كما اشارت قناة "طلوع نيوز" أن الهجوم استهدف الهزارة، ثالث أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان، في منطقة كاريودال، على حدود ولايتي دايكندي وغور.

ولفتت إلى أن المسلحين أوقفوا حافلة كانت تحمل أشخاصا من المنطقة بذريعة التقاط الصور، ثم أطلقوا النار عليهم.

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