هل ذهب ملف العدل الدولية أدراج الرياح بعد العدوان على غزة ولبنان؟!

العالم - خاص بالعالم

وأشار دبسي إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية ونظام المنظومة الدولية التي تتحكم في العالم حتى هذه اللحظة خاصة بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي عام 1990، كانت الولايات المتحدة تعتقد انها سيدة العالم ليس لها منافس، أمريكا العميقة واضح تماما أن الإدارة الامريكية المعولمة المتمثلة بإدارة بايدن الليبرالية المعولمة تمثل الصناعة العسكرية والاستراتيجية، بينما ترامب يمثل القطاع العقاري والنفطي بالتالي فإن خطر ترامب أنه يريد أن يعزل السياسة الإنعزالية المقوقعة لجعل لصالح الولايات المتحده الامريكيه على حساب كل المنظومة الدولية التي بدأت تعاني أزمات استراتيجية.

ولفت دبسي إلى أن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية هي إفراز لهذه المنظومة التي حكمت مسيرة المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة، وعندما يسوق لقرار من مجلس الامن 2735 ولم يطبق، فعلى مجلس الأمن الدولي أن يطبقه وأداة اجباري كما نفذوا العديد من المرات قوانين طبقت ضد العراق وضد افغانستان وضد يوغسلافيا ولذلك لماذا لا يطبق هذا القانون خاصة ان الولايات المتحدة لم تتخذ حق الفيتو في تطبيقه اذا لا نعول على ان محكمة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل نتيجة تلقي رواتبها من الادارة الامريكية.

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