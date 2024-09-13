شاهد.. استقبال مهيب في تركيا لجثمان الشهيدة عائشة نور

العالم - فلسطين المحتلة

واصطف حاكم إسطنبول ومسؤولون آخرون أمام النعش الملفوف بالعلم التركي بينما وقف أفراد من الشرطة بالزي الرسمي حول النعش. وصلى الحضور صلاة الجنازة في مطار إسطنبول على الجثمان، قبل نقله جوا إلى إزمير بعد انتهاء المراسم.

ومن المقرر تشييع جثمانها غدا السبت في مدينة ديديم الساحلية على بحر إيجه، حيث تعيش أسرتها.

ويوم الجمعة الماضي، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة إيجي (26 عاما) خلال مشاركتها إلى جانب أهالي بلدة بيتا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" الاستعمارية على أراضي المواطنين في جبل صبيح في أيار/مايو 2021.

وكانت جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس، قد شيعت يوم الإثنين الماضي، جثمان المتضامنة إيجي في مراسم عسكرية، قبيل نقله إلى تركيا. ولف جثمانها بالعلم الفلسطيني والكوفية. كما أقيم لها بيت عزاء في بلدة بيتا مساء الأربعاء الماضي.