تصعيد في جبهة لبنان وصفارات انذار متتالية في الجليلين والجولان

ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الاحتلال الصهيوني في بلدة كفرجوز قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله)، فجر اليوم الجمعة، ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا . ‏

وتقع ثكنة بيريا شمال شرق مدينة صفد المحتلة.

- تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 12 كلم.

- تستهدف للمرة الثانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

- القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية.

- تضم مقر قيادة كتيبة الباتريوت وكتيبة القبة الحديدية.

- تحوي منظومات تحكم وسيطرة خاصة بالدفاع الجوي الصاروخي.

واثر الاستهداف اندلعت حرائق في منطقة "بيريا" وبحسب سائل إعلام إسرائيلية عملت 7 فرق إطفاء على إخماد عدد من هذه الحرائق.

ومنذ فجر اليوم دوت صفارات الإنذار بشكل متتالٍ في المالكية بالجليل الغربي، وفي كل من " مسكافعام" و " سنير" في إصبع الجليل، وفي روش بينا شرق صفد وفي عميعاد جنوب صفد.

وأعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان ظهر اليوم الجمعة 13-9-2024 استهداف موقع المرج بالأسلحة ‏الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

كما أعلنت استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابتها إصابة مباشرة.‏ ‏

وبعدها بأقل من ساعة أعنت المقاومة اللبنانية انها شنت هجوماً جوياً بِأسراب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.‏

من جانبها أفادت قناة 12 العبرية بانفجار طائرة بدون طيار في منطقة عميعاد جنوب شرق صفد واندلاع حريق في المنطقة.

كما اعترفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية انه انفجرت طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله بالقرب من روش بينا، واندلع حريق في المكان.

وبعد ظهر الجمعة عادت صفارات الإنذار لتدوي في زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي وفي يفتاح وراموت نفتالي بالجليل الأعلى خشية تسلل طائرات مسيّرة.

في حين أعلنت المقاومة اللبنانية اسنهداف موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.‏ ‏

وفي بيان آخر قالت المقاومة اللبنانية انه بعد متابعة ومراقبة لجنود العدو، ولدى وصول قوة من الجمع الحربي الى موقع بركة ريشا، استهدفها مجاهدو المقاومة عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 13-9-2024 بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة، مما أدى إلى احتراق آلية معادية وسقوط إصابات بين قتيل وجريح.

وتستمر المقاومة الاسلامية في لبنان في تنفيذ عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي، منذ بدء قوات الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي.

وتؤكد المقاومة أنها تنفذ هذه العمليات العسكرية دعما لغزة، ولخلق جبهة مساندة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن توقف عملياتها رهن بتوقف العدوان على القطاع.