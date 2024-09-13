تقرير سوداني حول آخر التطورات السياسية والانسانية والميدانية

العالم - السودان

وحول الجانب الانساني نوهت السفارة السودانية الى انه:

منحت مفوضية العون الانساني عدد (31) تأشيرة دخول للعاملين بعدد من المنظمات الأجنبية والطوعية. كما تم منح عدد (24) تأشيرة دخول لموظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبر وزارة الخارجية. منحت مفوضية العون الانساني عدد (47) إذناً للتحرك لعدد من المنظمات الأجنبية الطوعية، كما منحت وزارة الخارجية عدد (51) إذناً للتحرك لوكالات أممية والصليب الأحمر لعدد من ولايات السودان. قامت عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية والمحلية بتوزيع مساعدات انسانية على النحو التالي:

ترحيل (2,500) طن مواد غذائية إلى ولايات نهر النيل، القضارف، الشمالية، النيل الأبيض، شرق دارفور، جنوب كردفان، غرب كردفان وشمال دارفور. قدم الهلال الأحمر السوداني عدد من السلال الغذائية ومواد إيواء لعدد (300) أسرة في منطقة أربعات بولاية البحر الأحمر كما قدمت منظمة الإشراق للتنمية عدد (1000) سلة غذائية ومنظمة إضافة للتنمية عدد (500) حقيبة إيواء. قدمت مؤسسة قطر الخيرية عدد (75) خيمة إلى محلية طوكر ولاية البحر الأحمر. سيرت الشركة السودانية للموارد المعدنية قافلة مساعدات غذائية وإيوائية إلى محلية طوكر ولاية البحر الأحمر. قدمت منظمة الاغتنام للتنمية البشرية مواد غذائية بعدد (4241) كرتونة إلى ولاية القضارف. قدمت منظمة الإشراق للتنمية والإعمار مواد غذائية بعدد (5000) سلة إلى ولاية نهر النيل وعدد (2010) سلة إلى ولاية كسلا.

وفي إطار الجسر الجوي الإنساني الكويتي وصلت الطائرة رقم (6) إلى مطار بورتسودان تحمل عدد (25,9) طن مواد اغاثة طبية وإيوائية وغذائية.

وحول الوضع الميداني اتهمت السفارة السودانية في تقريرها "ميليشيا الدعم السريع" بنهب معدات مستشفى إبن سينا بولاية الخرطوم الذي كانت تستخدمه كثكنة عسكرية.

ونوهت الى ان منظمة أطباء بلا حدود أصدرت بياناً ذكرت فيه ان عدد (20) مسلحاً يرتدون زياً عسكرياً هجموا على مركز الشهيد وداعة الله بالكلاكلة بولاية الخرطوم الذي يقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع وقاموا بحبس الحراس وأخذوا عدد (400) لتر من الوقود ومعدات اتصال ومواد غذائية.

وأشارت الى ان قامت قوات الدعم السريع بتحركات ممنهجة لسرقة مواد شبكات الكهرباء والمحولات بولاية الخرطوم.

وأضافت انها تقوم بتصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة في منطقة قرى شمالي الخرطوم وتهريبها إلى عدة دول.

واتهمت "الدعم السريع" بأنها قامت بتاريخ 22/8 المواطن الشيخ فضل الجليل بمسجد أنصار السنة بسوبا بولاية الخرطوم واختطاف ابنه وطالبوا بفدية لإطلاق صراحه.

وأضافت السفارة:

في خرق واضح لقرار مجلس الأمن (2637) قصفت قوات الدعم السريع بتاريخ 25/8 منازل المواطنين وعدد من المنشآت المدنية بمدينة الفاشر ولاية شمال دارفور، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الفاشر الجديد ومستشفى السلاح الطبي. قصفت "ميليشيا الدعم السريع" بتاريخ 25/8 منزل أسرة كاندير جوار مركز شباب السجانة بولاية الخرطوم مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الأسرة. قصفت "الدعم السريع" بتاريخ 19/8 مخازن أدوية تابعة لمنظمة الإغاثة الدولية وورلد ريليف ( WR ) في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. كما نهبت بتاريخ 24/8 عدد (3) عربة تجارية تحمل مواد غذائية ووقود قادمة من منطقة شنقل طوباي إلى منطقة تابت وتم اقتيادها نحو منطقة قولي بولاية شمال دارفور. فرضت "الدعم السريع" بتاريخ 22/8 جبايات بمبلغ (10,000) جنيه سوداني على تجار السوق بمنطقة الشاتاوي بولاية النيل الأبيض . ونهبت بتاريخ 25/8 عدد 4 ألف جوال ذرة من مخازن بنك الأسرة والبنك الزراعي بمدينة أم روابه وبولاية شمال كردفان، كما احتجزت عدد 2 شاحنة تحمل ذرة قادمة من ولاية النيل الأبيض وطالبت أصحابها بدفع مبلغ 40 مليون جنيه كفدية مقابل فك حجزها. ونهبت كذلك بتاريخ 25/8 حوالي (350) عربة محملة بالبضائع بمنطقة الاندرابة بولاية شمال كردفان. زرعت "الدعم السريع" بتاريخ 23/8 الغاماً عند المدخل الشرقي لجسر حنتوب بولاية الجزيرة. ونهبت بتاريخ 23/8 ممتلكات المواطنين بمنطقة الدالي، كما قتلت بتاريخ 25/8 مواطنين اثنين، وقامت بنهب هواتف ومواد غذائية من المواطنين بمنطقة بسوط والفخاخير بولاية سنار. واخيرا قامت المليقوات الدعم السريع بتفكيك ونهب أجهزة ومعدات عدد من المستشفيات وصيدليات مدينة سنجة بولاية سنار.

الأنشطة والتحركات الدولية والاقليمية: -

أصدرت كل من السعودية، مصر، الولايات المتحدة، سويسرا، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والأمارات بياناً مشتركاً أكدت فيه الحصول على ضمانات من الجيش والدعم السريع لتوفير ممر انساني آمن للتخفيف من تداعيات الحرب في السودان وتسريع وصول المساعدات الانسانية إلى المواطنين. قدمت الولايات المتحدة الأمريكية طلباً إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هم عثمان حامد (عمليات) وعبد الرحمن جمعة بتهمة تهديد السلم والأمن وارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. اعتمد الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي في دورته (50) الذي انعقد في العاصمة الكاميرونية ياوندي قراراً داعماً للسودان وسيادته ووحدة أراضية ووصف القرار قوات الدعم السريع بالقوات المتمردة.

القطاع الزراعي والحيواني: -

تم ضخ مياه خزان سنار لمشروع الجزيرة المناقل بمقدار (6,600) م3 في ترعة الجزيرة و (3,416) م3 في ترعة المناقل. في إطار دعم سير عمليات الموسم الزراعي الصيفي تم توزيع (15,253) م3 جازولين و (5,819) م3 بنزين لعدد من الولايات. بلغ صادر الضأن الأسبوعي (25,646) رأس.

قطاع النفط والمعادن: -