هل تبيع إيران صواريخ باليستية لروسيا؟..كنعاني يرد

العالم - ايران

واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بشدة تصريح الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحجة التدخل المزعوم في النزاع الأوكراني، قائلاً: اذكّر بوضوح مرة اخرى موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أي ادعاء بأن إيران تبيع صواريخ باليستية لروسيا هو ادعاء كاذب اساسا.

وفيما حذر كنعاني من إصرار بعض الأطراف على الاستمرار في تبني المواقف والبيانات والتصريحات الهدامة، أضاف: ننصح الاتحاد الأوروبي بتجنب الاتهامات المبنية على معلومات كاذبة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بشأن النهج الهدام الذي يتبعه الغربيون في استخدام سلاح العقوبات البالي: للأسف، بعض الأطراف الغربية مدمنة على العقوبات؛ مسار لا يساعد على حل المشاكل، بل هو في حد ذاته جزء من المشكلة وسيواجه برد من ايران.