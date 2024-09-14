'كريستيانو رونالدو' في بغداد الاثنين المقبل..

العالم- العراق

وسيواجه الشرطة فريق النصر السعودي على ملعب المدينة يوم الإثنين المقبل، في إطار مباريات الجولة الأولى من البطولة لمجموعات الغرب عند الساعة السابعة مساءً.

وقال عضو إدارة نادي الشرطة عدي الربيعي، "مباراة الشرطة أمام النصر السعودي ستقام في ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد بدلاً من ملعب كربلاء الدولي، حيث جاء هذا القرار بتوجيه وبنصيحة مباشرة من الاتحاد الآسيوي الذي رأى أيضاً بأنه من الأفضل أن تقام المباراة في بغداد".



وأضاف: "رغبة إدارة الشرطة كانت باتجاه إقامة المباراة في ملعب كربلاء الدولي، لأننا كنا على يقين بأن كل الأجواء مهيئة لنجاح تنظيم المباراة، خصوصاً أن جماهير كربلاء والمدينة قد شهدت بطولات دولية ومحافل عدة وجميعها كانت ناجحة من دون أي مشكلات".



وبين: "إقامة المباراة على ملعب المدينة الدولي، أصبحت أمراً واقعاً في الوقت الحالي والوقت ضيق جداً ويجب أن تجرى التحضيرات بسرعة كبيرة جداً لأن أمامنا أربعة أيام فقط، لذلك عقدنا اجتماعات فورية مع الجهات الأمنية والخدمية لوضع خطة متكاملة لضمان نجاح المباراة تنظيمياً وهذا ما نأمله في الدرجة الأساس".



كريستيانو رونالدو لن يؤثر على التذاكر

وأشار: "الحديث عن ارتفاع أسعار تذاكر المباراة بسبب وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو عبارة عن أنباء كاذبة، لأن التذاكر ستباع بالأسعار الرسمية وبالعدد المحدد فقط ولن نسمح بأن تباع كميات أكبر من المحدد كي نضمن انسيابية دخول الجماهير إلى الملعب وفق خطة معدة مسبقاً".

وأتم حديثه بالقول: "على الجماهير العراقية أن تضع في حسبانها أن المباراة مفصلية للعراق والرياضة فيها، لأن نجاحها سيسهم في إعادة مباريات المنتخب العراقي إلى العاصمة العراق، لذلك فإن الجماهير ستكون أمام مسؤولية كبيرة لنقل صورة طيبة وجميلة عن الجمهور العراقي أمام كل دول العالم".



وسبق أن واجه فريق الشرطة العراقي فريق النصر السعودي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية في 9 أغسطس/ آب 2023 وانتهت المواجهة حينها بفوز النصر بهدف وحيد حمل توقيع كريستيانو رونالدو في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.