القمر الاصطناعي الايراني 'جمران 1' يرسل اولى اشاراته الى الارض

العالم - ايران

واشارت المعطيات بأن القمر الاصطناعي "جمران 1" الذي تم إطلاقه صباح اليوم بنجاح بواسطة حامل الاقمار الاصطناعية "قائم 100" ووضعه في مدار يبلغ طوله 550 كيلومترا.

هذا وقد قامت المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية (صاايران) بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي والشركات المعرفية بتصميم وبناء القمر الاصطناعي البحثي "جمران 1" .

ومهمة هذا القمر الاصطناعي الاساسية الذي يزن حوالي 60 كلغ اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث ارتفاعها ومرحلتها.

ومن بين المهام الثانوية للقمر الاصطناعي "جمران 1" ،تقييم النظام الفرعي للدفع بالغاز البارد في الأنظمة الفضائية وأداء الأنظمة الفرعية للملاحة والتحكم في الوضع.

تمكن حامل الاقمار الاصطناعية “قائم 100” الذي يعمل بالوقود الصلب والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل متخصصين في القوة الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، من إكمال عملية وضع القمر الاصطناعي “جمران 1” في المدار بنجاح وذلك في عمليته المدارية الثانية.