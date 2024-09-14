طلب كويتي يخص المنشآت النووية الإسرائيلية

العالم- الكويت

وقال، سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام، في بيان "أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الذي ناقش القدرات النووية الإسرائيلية".



وشدد الفصام على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بالتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار والامتثال لما نصت عليه هذه المعاهدة".



وتابع "في الوقت الذي تلتزم فيه جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر إسرائيل في رفض إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".



كما تطرق السفير الكويتي في كلمته أمام مجلس المحافظين إلى "الوضع في فلسطين، مشيراً إلى أن هذه الدورة تنعقد هذا الأسبوع بينما تتصاعد الأحداث في دولة فلسطين الشقيقة بشكل خطير وغير مسبوق".