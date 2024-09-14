باقري أميناً للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية

العالم - ايران

و جرى صباح اليوم السبت خلال مراسم وداع عباس عراقجي، الأمين السابق للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، تعيين علي باقري كني كعضو وأمين جديد للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية. كما تم تقدير جهود عراقجي خلال فترة عمله أميناً للمجلس.

وصدر قرار عن كمال خرازي، رئيس المجلس، ينص على أنه بناءً على رأي قائد الثورة، تم تعيينكم عضواً في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، مما يترتب عليه تكليفكم بمسؤولية أمانة المجلس.

كما أشار القرار إلى أن تعيين السيد عراقجي كمستشار سيساهم في تسهيل أداء مهام أمانة المجلس.