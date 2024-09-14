جيش الاحتلال: إطلاق نحو 55 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

العالم - الاحتلال

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على منصة إكس: "إلحاقًا للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى عند الساعة 8:59 – 9:01، تم رصد نحو 35 صاروخًا من الأراضي اللبنانية".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى "اعتراض بعض هذه الصواريخ، مضيفا: "عقب الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 8:17 في منطقة الجليل، رُصد نحو 20 صاروخًا من لبنان، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات".

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "أطلق حزب الله صباح اليوم خلال دقائق معدودة نحو 20 صاروخًا على مدينة صفد، وكذلك على قرية عقبرة الواقعة في الجزء الجنوبي من المدينة".

واوضحت "معاريف": أكثر من 60 صاروخًا أطلق من لبنان منذ منتصف الليلة الماضية.

وتابعت الصحيفة، أن "مدينة صفد شمال إسرائيل شهدت الليلة الماضية سقوط 5 صواريخ أطلقت من لبنان".

وأردفت: "في الأيام القليلة الماضية، عمل حزب الله على زيادة نطاق صواريخه وتركيزه في منطقة مدينة صفد وروش بينا وحتسور هجليليت وقرب مفرق عميعاد"، بالجليل الأعلى.

وتبعد مدينة صفد عن حدود فلسطين المحتلة مع لبنان نحو 41 كلم.