سبحة الاستقالات التي بدأت تكر من قادة كبار في الجيش الاسرائيلي

العالم - العين الاسرائيلية

وبدأ البرنامج بالاستقالات التي تتوالى في صفوف جيش الاحتلال بعد 11 شهرا على معركة طوفان الاقصى والعدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي فشل في تحقيق اهدافه المعلنة، ومن بين هؤلاء قائد الوحدة 8200 الاستخبارية يوسي سارييل.

النشطاء الصهاينة في مواقع التواصل توقفوا عند استقالة قائد الوحدة 8200 ونشروا الكثير من التعليقات، فمنهم من قال إن هذه الاستقالة جميلة فمتى سيحاكم، واخرى قالت: شكرا للرب يسقطون واحدا تلو الآخر، ومنهم من قال: كان يجب ان يستقيل منذ زمن طويل لديه دور كبير في الاخفاق الرهيب...

وحول هذه الاستقالات قال ضيف البرنامج، الباحث في العلاقات الدولية حسن الزين، إن الاستقالات متعددة، لدينا قبل فترة رئيس القوات البرية وهو امر ليس عادي، الوحدة 8200 الاساسية وهي استراتيجية في جهاز الاستخبارات العسكرية، ونفسه رئيس اركان الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليفي قال إنه سيستقيل في نهاية العام، وغالانت ايضا نتياهو طرح اقالته عدة مرات.

واضاف: إن الوحدة 8200 هي وحدة اساسية واستقالة قائدها تطرح علامات استفهام، فهناك من تسائل عن توقيت الاستقالة في الشهر الذي ضرب فيه حزب الله قاعدة غاليلوت التي هي المجمع الاساسي لوحدة 8200 في هذه القاعدة...

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