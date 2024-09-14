ايران تطلق بنجاح القمر الصناعي جمران1.. ترتيبات مصرية لاستقبال وفد من صنعاء

العالم - بانوراما

وتم وضع القمر الذي يزن 60 كيلوغراما بنجاح في مدار 550 كيلومترا حول الأرض. ومهمته الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية، من حيث الطول والارتفاع.

هذا وقد أشار رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالارية إلى أن لدى إيران 6 الى 8 عمليات إطلاق هذا العام، فيما أعرب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي عن فخره واعتزازه بهذا النجاح البارز والمشرف، مؤكدا أن إطلاق هذا القمر يعكس تصميم إيران والإيرانيين على تحقيق التقدم في مجالات التكنولوجيا الناشئة والمتفوقة.

وفي ملفه الثاني.. يتناول بانوراما موضوع التقارير التي كشفت أن مصر تعمل على إيجاد تسوية تسمح بتغيير الوضع القائم في البحر الأحمر، لاسيما ما يتعلق بحركة الملاحة والعمليات اليمنية التي تهدف إلى منع مرور السفن المتوجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت التقارير إن القاهرة تتحضر لاستقبال وفد يمني لبحث هذه المسائل، إضافة إلى إمكانية توجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث ترتيبات مشتركة في هذا السياق.

في المقابل أكدت صنعاء أن أي ترتيبات لن تغير من طبيعة عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية، وأن ما يقوم به اليمن في البحر الأحمر يخدم مصالح مصر على المدى الطويل.