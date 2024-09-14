حزب الله يستهدف ثكنة زبدين ومواقع رويسات العلم وحدب يارون وحدب يارين

العالم - فلسطين

كما استهدفت التجهيزات ‏التجسسية في موقع حدب يارين، بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة. ‏

وجاء في بيانات منفصلة، أن هذه العمليات تأتي في إطار دعمها للشعب الفلسطيني "الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".

ورداً على ‌‏‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفررمان، قصفت المقاومة، في وقت سابق اليوم، بمسيرات انقضاضية، مقر لواء حرمون "810" في ثكنة "معاليه غولاني" مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده، ‏وأصابت هدفها بدقة.‏

كما استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة مرابض مدفعية ‏الاحتلال في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

وكذلك، استهدف مجاهدو المقاومة قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة (282)،شمالي غربي بحيرة طبريا (شمالي فلسطين المحتلة).

وقالت المقاومة في بيانٍ لها إنها استهدفت مخازن التسليح والطوارئ التابعة لقاعدة (282) في "يفتاح إليفليط" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".