فيديو/من هو 'محمد غازي الجلالي' المكلف بتشكيل الحكومة السورية؟

العالم - سوريا

والدكتور الجلالي حائز على دبلوم دراسات عليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1994، وماجستير علوم في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1997، ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2000.

وأصدر الرئيس بشار الأسد، السبت، مرسوماً يقضي بتكليف الجلالي بتشكيل الوزارة الجديدة في سوريا.

وشغل الجلالي منصب وزير الاتصالات والتقانة منذ 10 آب 2014 وحتى 3 تموز 2016، في حكومة وائل الحلقي الثانية.

وعمل الجلالي معاوناً لوزير الاتصالات والتقانة منذ 2008 وحتى استلامه الوزارة بتاريخ 10 آب 2014 ، ورئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد بالفترة نفسها، وعضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من 2005 حتى 2013.

كما كان رئيس الوزراء الجديد عضواً في مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من عام 2008 وحتى تاريخ تعيينه وزيراً للاتصالات والتقانة، وهو أستاذ مساعد في جامعة دمشق.

ويشغل الجلالي حالياً منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة منذ 11 أيلول 2023.