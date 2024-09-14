شاهد/ رئيس وزراء الهند يحتفي بمولد عجل جديد بمقر الحكومة!

العالم- اسيا والباسيفيك

وجهز مودي استقبالًا أسطوريًا للعجل الصغير، حيث أُقيمت له طقوس تقليدية فاخرة، وارتدى ثوبًا مغطى بالزهور الرقيقة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل احتضن مودي العجل وقبله بحفاوة، ليعبر عن مكانته الرفيعة في قلبه وفي قلب الدولة.

وكتب مودي عبر حسابه على منصة “إكس”، " يشرفني أن أعلن عن قدوم عضو جديد مبارك إلى عائلة رئيس الوزراء في لوك كاليان مارج، وسط دلهي، ولدت البقرة المحبوبة عجلًا جديدًا يحمل علامة نور على جبهته، ولهذا سميته جوتي العميق".

الأبقار في الهند ليست مجرد حيوانات، بل هي رمز مقدس في عقيدة الهندوس، هذه الرموز تتسبب أحيانًا في مشكلات سياسية معقدة، خاصة بالنسبة لحزب "بهاراتيا جاناتا" اليميني، الذي ينتمي إليه مودي.

وتسببت مكانة الأبقار المقدسة في الهند في تصاعد الأزمات الاجتماعية والسياسية، مع وصول مودي إلى السلطة، ازدادت أعمال العنف ضد من يذبح الأبقار أو يتناول لحومها، مما جعل الاهتمام المفرط بقداسة الأبقار يشكل عبئًا على شعبية مودي في الانتخابات الأخيرة، بسبب الاهتمام المبالغ فيه حول مسألة الأبقار، والذي كاد أن ينعكس سلبًا على صورة رئيس الوزراء بين الشعب الهندي.

ومنذ تولي مودي الحكم في 2014، أصبحت شوارع الهند مملوءة بالأبقار التي تجوب بحرية، إذ يضطر بعض المزارعين إلى إطلاق الأبقار المتقدمة في السن، مما يؤدي إلى غزوها للمزارع المجاورة.

وتشكل الأبقار الطليقة تهديدًا لمصادر رزق الكثيرين، علاوة على ذلك، أدى التشدد في منع ذبح الأبقار إلى تدمير اقتصاد الماشية، حيث يجد المزارعون صعوبة في التعامل مع الأبقار التي توقفت عن إنتاج اللبن أو لم تُعد قابلة للبيع.

وتظل الأبقار رمزًا للقداسة، ولكن ما تحمله من قضايا معقدة وأزمات اجتماعية واقتصادية يعكس التحديات التي تواجهها الهند في تعاملها مع مثل هذه الرموز.