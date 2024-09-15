أصابات وحرائق وذعر وسط كيان الاحتلال اثر استهدافه بصاروخ 'ارض ارض'

العالم - الیمن

وحسب مصادر اعلام فلسطينية، دوّت في بداية الأمر صفارات الإنذار وسط الكيان وفي نحو 20 بلدة ومدينة شرق وجنوب تل أبيب، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وبعدها بقليل، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ (أرض-أرض) أطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة. مؤكدا زعمه بعدم وقوع إصابات.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام فلسطينية اشتعال النيران وتصاعد الدخان في منطقة مفتوحة قرب المطار وسط فلسطين المحتلة.

جيش الإحتلال عاد ليعلن، أن الصاروخ أطلق من اليمن. مشيرا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سمعت في الدقائق الأخيرة كانت من الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

ولفت جيش الإحتلال إلى أن نتيجة عملية الاعتراض ما زالت قيد المراجعة. مؤكدا أنه لا تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية أن أنباء أولية تشير الى إصابة مباشرة لمحطة للكهرباء جنوب شرق "تل أبيب" فضلا عن 5 إصابات خلال الهروب إلى الغرف المحصّنة

وزعمت وسائل إعلام الاحتلال نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي: انه "يبدو أن الصاروخ الذي سقط أطلق من اليمن".

وقالت قناة "كان" إن الصاروخ اليمني سقط على بعد 6 كم من مطار "بنغوريون" .

ولم تعلن حكومة صنعاء مسؤوليتها عن اطلاق الصاروخ لحد كتابة هذا الخبر