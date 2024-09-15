اختراق مفاجئ: صاروخ يمني يتحدى القبة الحديدية ويصل إلى تل أبيب

العالم _ اليمن

وبحسب صحيفة فلسطين أونلاين، قال الخبير الأمني "الإسرائيلي" يوسي ميلمان إن شظايا الصاروخ الباليستي اليمني الذي أطلق صباح اليوم الأحد سقطت بالقرب من "موديعين" على مسافة ليست بعيدة عن تل أبيب.

وأكد في تعليق له أن الصاروخ اخترق مجموعة كاملة متعددة الطبقات من منظومات الدفاع الجوي "الإسرائيلية "حيتس" و"مقلاع داود" و"القبة الحديدية" والطائرات وأنظمة التشويش.

من جهة أخرى، قال قائد حزب العمل الصهيوني يائير غولا تعقيبًا على الصاروخ اليمني: "بدلاً من إغلاق جبهات القتال تجرنا حكومة الصفر إلى حرب بلا نهاية، وصراع داخلي بلا نهاية، وتدحرجنا نحو الهاوية، يجب علينا أن نتظاهر ضدها كل يوم، وطوال اليوم."

وفي إطار الرد اليمني على استهداف الكيان الصهيوني لمدينة الحديدة قامت القوات المسلحة اليمنية بضرب عمق الكيان الصهيوني في يافا تل ابيب، حيث استطاع صاروخ يمني فرط صوتي باليستي بعيد المدى من نوع أرض أرض أن يصل إلى هدفه في وسط كيان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني في فلسطين المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا باليستياً بعيد المدى نجح في قصف تل أبيب وضرب محيط مطار بن غوريون وأن 20 صاروخاً اعتراضياً فشلت في تحييده وإسقاطه.

كما ذكرت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال “يحقق في سبب الفشل باكتشاف الصاروخ قبل وصوله وسط'إسرائيل'، رغم المسافة البعيدة التي قطعها من اليمن”.

وفي سياق متصل أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي تأخير فتح المؤسسات التعليمية في المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى إلى الساعة 11 قبل ظهر اليوم.