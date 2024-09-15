ابوعبيدة: تفاصيل العملية اليمنية تشكل نقلة نوعية في معركة طوفان الأقصى

العالم -فلسطين

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: نبارك العملية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم واستهدفت هدفاً عسكرياً قرب تل أبيب، كما نثمن وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك.

واكد إن طبيعة السلاح المستخدم في العملية ونوعية الهدف الذي استهدفته وغيرها من التفاصيل التي أطلعنا عليها إخوتنا في اليمن تشكل نقلة نوعية سيكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى.

واشار الى إن الكيان الصهيوني الذي لا زال غارقاً في وحل غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة.

هذا واشادت حركة المقاومة الاسلامية حماس بالضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية والإخوة أنصار الله في عمق الكيان الصهيوني، واكدت أن العدو الصهيوني لن يحظى بالأمن ما لم يتوقف عدوانه الوحشي على شعبنا في قطاع غزة.

وشددت على ان ما تقوم به جبهات الإسناد هو تأكيد على وحدة أمتنا ومصيرها المشترك في مواجهة المشروع الصهيوني وهيمنته الاستعمارية في فلسطين والمنطقة العربية.

في السياق نفسه قالت حركة الجهاد الإسلامي : نشيد بالضربة الصاروخية التي وجهها أبطال اليمن الشقيق في قلب يافا "تل أبيب" التي فاقمت أزمات العدو وأظهرت ضعفه.

واضافت ان الشجاعة التي يبديها الشعب اليمني في مواجهة الاستكبار الأمريكي والطغيان الصهيوني تأكيد على التزام الشعب اليمني الشقيق بنصرة شعبنا الفلسطيني.

وادانت حركة الجهاد الاسلامي استمرار الصمت العربي الرسمي إزاء المجازر وحرب الإبادة التي يشنها الكيان النازي بحق شعبنا.