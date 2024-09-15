المقاومة العراقية تبارك العملية اليمنية التي استهدفت عمق الاحتلال

العالم - العراق

وقالت كتائب حزب الله في العراق في بيان: نبارك للإخوة في يمن الصمود والشجاعة تفوق تقنيات سلاحهم الجوي في استهداف عمق الكيان الصهيوني، وإخفاق أنظمة دفاعه في اعتراض الصاروخ اليمني بمنظوماتها الأربع والتي في معظمها أمريكية الصنع.

وأضافت: إن عملية صباح اليوم أدخلت الرعب في قلوب أكثر من مليوني صهيوني، وأثبتت الفشل الذريع للأمريكي بقواته المحتشدة، وترسانات أسلحته، وإمكاناته التي سخرها لحماية الصهاينة المجرمين داخل فلسطين المحتلة، فضلا عن فشل ما يسمى بـ (تحالف حارس الازدهار) الذي تقوده أمريكا وبريطانيا بمساندة أكثر من 20 دولة ‏استكبارية في البحر الأحمر لحماية الكيان.

وتابعت: إن الصاروخ اليمني الذي اخترق أجواء العدو وهو في أقصى درجات الاستعداد، وتحت حماية دول محور الشر، يكشف عن حجم مأزقهم في معركة جبهات الإسناد للشعب الفلسطيني، (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد، ضرب هدف عسكري صهيوني جنوب يافا بفلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي جديد لم يكشف عنه بعد.